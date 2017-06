'Ik hoop dat iemand je doodschiet met twee kogels'; tennisster Hogenkamp bedreigd na verliespartij

Foto: ANP

ROSMALEN - Richèl Hogenkamp is via Twitter bedreigd na haar verliespartij in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De Doetinchemse tennisster liet dat donderdagavond via Twitter weten.

Een persoon genaamd Fotsisbatma stuurde Hogenkamp een privébericht waarin die stelt 1500 dollar verloren te hebben door haar. De anonieme verzender schrijft in het bericht verder onder andere dat hij of zij hoopt dat Hogenkamp wordt neergeschoten met twee kogels. 'Het is zeker niet de eerste keer dat het gebeurt, maar wel één van de extremere gevallen. Daarom heb ik het gedeeld op Twitter', vertelt Hogenkamp bij het radioprogramma Goedemorgen Gelderland van Omroep Gelderland. 'Het is heel slecht, maar ik ben er inmiddels aan gewend.' Veel steun De 25-jarige tennisster gaat de bedreiging rapporteren bij de WTA (Women's Tennis Association). 'Ik weet niet of er dan nog iets mee gebeurt. Bedreigingen zijn vaak anoniem. Sommige figuren beseffen niet wat voor woorden ze eruit gooien op dat moment.' 'Het is ook echt niet zo dat ik er wakker van lig', vervolgt Hogenkamp. 'Ik sta daar wel boven. Het is niet prettig, maar het zijn toch vaak gefrustreerde thuiszitters die de hele dag thuis achter hun computer zitten.' Luister hier het hele interview met Richèl Hogenkamp: Rosmalen Hogenkamp verloor donderdag in de tweede ronde van Rosmalen in drie sets (4-6, 6-3, 4-6) van de Kroatische Ana Konjuh. Zij is nummer 33 van de wereld. Hogenkamp is de nummer 100 van de wereld. Zie ook: Tennisster Hogenkamp uitgeschakeld in Rosmalen