Dieven kunnen niet lezen: geen geld in automaat

'S-HEERENBERG - Bij Huis Bergh in 's-Heerenberg is een parkeerautomaat opengebroken. Maar of de daders veel met de buit kunnen...

Er zit namelijk geen geld in, maar alleen parkeermunten. 'De verdachten wilden (of konden) dit blijkbaar niet lezen en hebben een min of meer waardeloze buit meegenomen', zegt de politie vrijdag op Facebook. De parkeerautomaat werd opengebroken tussen zondag 12.00 uur en maandag 4.15 uur.