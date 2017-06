Vermist meisje Lochem is terecht

LOCHEM - Het meisje van 13 uit Lochem dat werd vermist, is terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie vrijdagmorgen.

Het meisje was donderdagavond van huis weggelopen. Waar ze verbleef, is niet bekendgemaakt.