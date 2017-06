Auto belandt in water langs A325

Foto: Dylan Jünemann/Persbureau Heitink

ELST - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in het water langs de A325 bij Elst beland.

De bestuurder raakte rond 0.30 uur de macht over het stuur kwijt toen hij in de richting van Arnhem reed. De man kon via het raampje uit de auto komen. De wagen is door een berger op het droge gezet en is daarna weggesleept.