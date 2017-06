Bizarre wending: koekoek knikkert zélf uit nest voor oog camera

OOIJ - Bam! Daar ging hij. Donderdagmiddag 15 juni, 15:34. De filmster-koekoek in de Ooijpolder die onlangs nog zijn stiefbroer of -zus uit het nest knikkerde, is voor het oog van honderden kijkers zélf gevallen. In één klap is de voorstelling voorbij waar dagelijks honderden mensen via een webcam naar keken.

'Een bizarre wending', zegt boswachter Thijmen van Heerde. Het ene moment zien de kijkers nog hoe het koekoeksjong een vette hap krijgt aangeboden door papa of mama karekiet en een fractie later: weg koekoek. Alsof de rand van het nest het spontaan begeeft.

'Soms is de natuur bikkelhard'

'Door de harde wind en de regen heeft het nest veel te verduren gehad', zegt de boswachter. In combinatie met het gewicht van de jonge koekoek is dat het vogeltje uiteindelijk duur komen te staan. Van Heerde: 'Soms is de natuur bikkelhard.' De steeds groter wordende veelvraat is inmiddels al twee keer zo zwaar als zijn pleegouders en paste nog maar net in het nest.

Als het jong na zijn val op een gunstige plek terechtkomt, kan het nog gevoed worden. Maar met name het risico op onderkoeling maakt de kans klein dat de jeugdige koekoek de val overleeft. We spreken in het Nederlands niet voor niets van 'een warm nest'. En al helemaal als daar nog een karekiet als kacheltje op zit.

Ecoloog Bram Ubels van de vogelwerkgroep Nijmegen vertelde op Radio Gelderland over de koekoek:

'Wie een kuil graaft voor een ander...'

De moeder van de koekoek legde het ei in een karekietennest. Dat is wat parasitaire vogels doen. Dat het verdere verloop in de Ooijpolder via een live-verbinding te volgens was, is een wereldpremière.

De boswachter zegt al veel reacties binnen te krijgen op het noodlot van het koekoeksjong. Eerst je stiefbroer - of zus over de rand van het nest kieperen om er vervolgens niet veel later zélf uit te vallen. 'Wie een kuil graaft voor een ander...', verwoordt de boswachter het met gevoel voor drama.

Wat nu?

'Hoe nu verder?', vraagt iemand zich op Facebook af. Daarop is het antwoord simpel. 'We gaan niets doen', zegt Van Heerde. 'Ook dit is de natuur. De karekieten gaan waarschijnlijk een nieuw nest bouwen en misschien komt de koekoek wel weer langs en begint het verhaal opnieuw.' Al beseft de boswachter zich ook dat dit wishful thinking is.

Dè Europese koekoekkenner pur sang, Nick Davies, volgde de beelden uit de Ooijpolder. Zijn voorspelling is somber: 'De kans dat dit koekoeksjong het overleeft, is niet groot. Het jong zal blijven bedelen om voedsel terwijl hij op de grond zit en de pleegouders zullen waarschijnlijk doorgaan met voeden. Maar met zijn nog in ontwikkeling zijnde verenpak is het vogeltje vatbaar voor de nachtelijke kou. Bovendien is het jong naast onderkoeling zeer kwetsbaar voor grondroofdieren', besluit Davies.

