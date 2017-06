Hoe blijft Nijmegen bereikbaar? VVD lanceert een plan

NIJMEGEN - De VVD in Nijmegen heeft een plan opgesteld om Nijmegen bereikbaar te houden. De oppositiepartij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de Waalstad en biedt het plan aan het college van burgemeester en wethouders aan.

Volgens de VVD Nijmegen functioneert de rondweg S100 niet naar behoren en 'met het aantrekken van de economie zullen de problemen niet kleiner worden', aldus de VVD.

Volgens de partij moet Nijmegen zich richten op drie thema's:

1. Verkeersdoorstroom in en om de stad

2. Nijmegen als bereikbare stad in de regio

3. Nijmegen als logistieke hotspot

Op alle drie de thema's doet de VVD Nijmegen diverse suggesties. Zo wil de partij de doorstroming op de rondweg S100 onder meer verbeteren door fietstunnels in plaats van verkeerslichten op plekken waar nu het verkeer stokt.

Wat VVD Nijmegen betreft wordt er verder direct werk gemaakt van het realiseren van de Dorpensingel Oost als regionale ontsluitingsweg. Dit ontlast Nijmegen-Noord en Lent van doorgaand verkeer uit de regio en van sluipverkeer richting Nijmegen.

Nieuwe poging voor spoorverbinding Nijmegen - Kleve

De bereikbaarheid van Nijmegen in de regio wil de VVD onder meer vergroten door het uitbreiden en verbeteren van de huidige transferia. Daarnaast wil de partij de bereikbaarheid over het spoor verbeteren, bijvoorbeeld door de spoorverbinding Nijmegen - Kleve nieuw leven in te blazen. De partij realiseert zich dat dit gevoelig ligt in buurgemeente Berg en Dal, 'maar hoopt dat deze bezwaren niet onoverbrugbaar blijken.'

Railterminal Gelderland

De VVD denkt dat NIjmegen als goede logistieke trekpleister kan dienen, met de grootste binnenhaven van Nederland binnen de gemeentegrenzen. En van de Betuweroute zou de Waalstad volgens de lokale partij optimaal gebruik kunnen maken door het realiseren van de Railterminal Gelderland ten oosten van knooppunt Valburg op de A15.

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni dient de VVD Nijmegen verschillende moties in om de plannen uit te kunnen voeren.