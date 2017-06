Burgemeesters uit de hele wereld fietsen van Oosterbeek naar Arnhem

ARNHEM - Dertig burgemeesters, onder wie de burgemeester van het Braziliaanse Rio de Janeiro, stappen vrijdag in Oosterbeek op de fiets en rijden samen naar Arnhem. Zij komen bij elkaar in het kader van het fietscongres Velo-City dat dit jaar wordt gehouden in Arnhem en Nijmegen.

De burgemeesters gaan met elkaar praten over de betekenis van de fiets voor de leefbaarheid van steden. De burgervaders zijn niet de eerste bijzondere gasten op het fietscongres, dinsdag opende koning Willem-Alexander het evenement door een stukje over het RijnWaalpad te fietsen. Het internationale congres duurt tot en met vrijdag. Dan wordt de European Cycling Stragegy aan eurocommissaris Bulc aangeboden. Hierin staat de Europese fietsstrategie voor de komende jaren beschreven. Loco-burgemeester Christophe Najdovski van Parijs is een van de deelnemers. Deze wereldstad kent veel CO2-uitstoot, de fiets is dan de oplossing, zei hij tegen onze verslaggever: Activiteiten voor fietsliefhebbers Er wordt niet alleen gepraat, voor fietsliefhebbers uit de regio worden er activiteiten georganiseerd. Park Sonsbeek in Arnhem staat deze vrijdag bijvoorbeeld in het teken van Velofest - een festival volledig in het teken van fietsen. Zie ook: Koning opent internationaal fietscongres met parade en festival

