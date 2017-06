Gouden ketting weg na 'stevige knuffel'; politie zoekt oplichtster

LOCHEM - Een 77-jarige vrouw uit Lochem is donderdagmiddag op slinkse wijze beroofd van haar gouden ketting.

Het slachtoffer liet haar hondje uit aan de Noorderwal, toen ze ter hoogte van het appartementencomplex Brouwershof werd aangesproken door een Engelssprekende vrouw. Die had volgens de politie een papier bij zich waarop in het Engels stond dat ze geld nodig had voor haar doofstomme ongeboren kind.

Kussende geluiden

Toen de 77-jarige haar afwimpelde, greep de onbekende vrouw haar stevig om de nek. Ondertussen maakte ze kussende geluiden. Het slachtoffer wist zich te bevrijden en liep vervolgens naar huis. Daar kwam ze erachter dat haar gouden ketting ter waarde van 900 euro was verdwenen.

De oplichtster is ongeveer 30 jaar en heeft een blanke huidskleur en lang donker haar. Ze droeg opvallend veel make-up. Tips zijn welkom bij de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).