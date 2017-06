Motorrijder tegen vangrail gedrukt; slachtoffer zwaargewond afgevoerd

AMERSFOORT - Op de A28 richting Zwolle is donderdagavond ter hoogte van knooppunt Hoevelaken een ernstig ongeluk gebeurd. Een motorrijder raakte zwaargewond toen hij op de verbindingsweg naar de A1 klem kwam te zitten tussen de vangrail en een ander voertuig.

Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) kwamen twee traumahelikopters naar de plek van het ongeval, waarvan er een is geland. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Door het eenzijdige ongeluk was de verbindingsweg naar de A1 richting Apeldoorn enkele uren dicht. Automobilisten werden omgeleid via de A27, A12 en de A30. Als gevolg van het ongeval stond op de A28 zo'n 12 kilometer file.