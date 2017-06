Tien jaar Betuweroute: wie maakt de mooiste foto?

ARNHEM - De Betuweroute viert deze vrijdag haar tiende verjaardag. Spoorbeheerder ProRail viert het jubileum van haar veelbesproken kindje met een fotowedstrijd voor omwonenden.

Voor sommigen die aan het spoor wonen, is de Betuweroute een vast onderdeel van de omgeving geworden. Anderen ondervinden hinder van de 20.000 treinen die jaarlijks over de goederenspoorlijn razen. Toch roept ProRail ook die mensen op mee te doen aan de fotowedstrijd Zo zie ik de Betuweroute.

De wedstrijd is alleen bedoeld voor omwonenden van de plaatsen die grenzen aan de 172 kilometer lange Betuweroute van de Rotterdamse haven naar de Duitse grens. In Gelderland geldt bijvoorbeeld voor mensen uit Zevenaar dat ze hun camera tevoorschijn kunnen toveren. De bedoeling is dat de spoorlijn door de wedstrijd een 'inspiratiebron wordt voor mooie beelden', aldus ProRail.

Veilig fotograferen

Een belangrijke voorwaarde is dat de foto op een veilige manier is gemaakt. Het is dus niet de bedoeling dat mensen massaal op het spoor gaan staan om het winnende plaatje te schieten. De jury hecht daarnaast extra waarde 'aan beeld waarin beweging en/of kleur is gevangen'. En zegt de jury, 'een spoorlijn met een trein is altijd spannender dan een lege spoorlijn'.

Deelnemers kunnen tot en met vrijdag 14 juli een foto insturen naar 10jaarbetuweroute@prorail.nl. Er zijn twee kaartjes voor een rondvaart langs de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te winnen. Meer informatie over de wedstrijd vind je hier.