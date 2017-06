Bijzondere creaties dobberen in gracht

Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - Vijftien kunstenaars uit het hele land hebben zich laten inspireren door het water. Het resultaat is de zevende editie van Pracht in de Gracht in Zaltbommel. Van reusachtige kauwgomballen dobberend op het water tot een Vogel Catwalk. Tot september zijn de creaties van de kunstenaars in de gracht rond de binnenstad te vinden.

Ook in het centrum zelf is de komende maanden volop kunst te vinden op openbare plekken. De organisatie wil dat iedereen, bewust of onbewust, met kunst in aanraking komt. Voor de toekomst zijn er plannen om het evenement uit te breiden met concerten op de gracht. Foto: Omroep Gelderland Het tweejaarlijkse evenement gaat donderdagavond officieel van start. In 2015 trok het evenement zo'n 10.000 bezoekers. Pracht in de Gracht duurt tot en met begin september.