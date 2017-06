Steeds meer nieuw aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie

POEDEROIJEN - Gelderse gemeentes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie ruiken steeds meer hun kansen. Forten worden opgeknapt en krijgen een nieuwe bestemming. Andere onderdelen langs de linie worden opgeknapt voor de komst van toeristen.

Een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ligt in het verschiet. En er komen steeds meer pareltjes bij. Dit weekend wordt tijdens het evenement 'Mooi Linieland' het opgeknapte Mansvelder gemaal bij Poederoijen geopend. Het gemaal wordt nu gebruikt als opslagruimte. Wethouder Bragt hoopt dat het gebouw op termijn op een toeristische functie kan krijgen.

De 3,5 ton die beschikbaar was voor de verbouwing is vooral uitgegeven aan de buitenkant van het pand. Daarmee is voorkomen dat weer en wind invloed kregen op het pand en het ging verpauperen. Toen de bouwers aan de scheuren in het pleisterwerk aan de binnenkant toe waren was letterlijk het geld op, aldus de gemeente.

Nieuwe Hollandse Waterlinie te kijk tijdens 'Mooi Linieland'

Tijdens het weekend van 17 en 18 juni zijn er tal van activiteiten langs de hele Hollandse Waterlinie. Naast het Mansvelder gemaal dat zaterdag te bezichtigen is, zijn er in het Gelderse deel van de Waterlinie vooral op zaterdag ook activiteiten in Fort Asperen, het GeoFort en de Batterijen van Brakel en Poederoijen.