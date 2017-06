Man verdacht van zeker acht aanrandingen

NIJMEGEN - De politie verdenkt een 26-jarige Nijmegenaar van een reeks aanrandingen.

De man werd zondag in Tilburg opgepakt nadat hij daar een vrouw onzedelijk had betast. Inmiddels zijn er zeven soortgelijke incidenten bij de politie bekend waarbij hij mogelijk betrokken is.

Daarnaast vermoedt het onderzoeksteam dat de Nijmegenaar in de afgelopen twee maanden nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Het zou gaan om vrouwen en meisjes die in het centrum van Tilburg fietsten en door hem zijn aangerand. De politie wil die slachtoffers graag spreken.