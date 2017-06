Tennisster Hogenkamp uitgeschakeld in Rosmalen

Foto: ANP

ROSMALEN - Richèl Hogenkamp is donderdag op het internationale tennistoernooi in Rosmalen uitgeschakeld in het enkelspel.

De Doetinchemse nummer 100 van de wereld verloor donderdag in drie sets (4-6 6-3 4-6) van de Kroatische Ana Konjuh. Zij is nummer 33 van de wereld. In haar eerste partij in Rosmalen ging het Hogenkamp nog voor de wind. Ze rekende dinsdag af met de Luxemburgse Mandy Minella. Dubbelspel Hogenkamp doet nog wel mee in het dubbelspel. Woensdag won ze met Arantxa Rus van de Australische Jessica Moore en de Thaise Varatchaya Wongteanchai. In de tweede ronde staan Rus en Hogenkamp tegenover Kiki Bertens en Demi Schuurs. De Doetinchemse tennisster ontving een wildcard voor het toernooi in Rosmalen. Zie ook: Hogenkamp wint ook dubbelpartij in Brabant

Tennisster Hogenkamp ronde verder in Rosmalen