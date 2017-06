Guus Meeuwis en Frank Lammers naar Zwarte Cross

LIEVELDE - Met onder anderen Guus Meeuwis, Frank Lammers, Magpie Salute, Chef'Special en Rondé heeft Zwarte Cross het programma compleet.

Het festival in de Achterhoek is op 13, 14, 15 en 16 juli. Alleen voor de vrijdag is nog een beperkt aantal dagkaarten verkrijgbaar.

De tienkoppige Amerikaanse band Magpie Salute, een bluesband met leden van onder anderen The Black Crowes, speelt net als Guus Meeuwis op vrijdag. Gouden Kalf-winnaar Frank Lammers gaat op zondagochtend voor in de oecumenische kerkdienst in de Megatent.

Golden Earring en Racoon

Eerder was al bekend dat acts als Golden Earring, Rico en Sticks, Racoon, Jules Deelder, Wolfmother en Rowwen Hèze naar het grootste festival van het land komen. Vorig jaar verkocht de Zwarte Cross volledig uit en trok het evenement 220.000 mensen naar Lichtenvoorde.

