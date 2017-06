Vermiste man duikt op in Amsterdam

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 56-jarige man uit Arnhem die sinds dinsdag vermist was, is weer terecht. Hij is ongedeerd gevonden in Amsterdam, meldt zijn zoon aan Omroep Gelderland.

De Arnhemmer was dinsdag vanaf zijn huis vertrokken en sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. Het vermoeden bestond toen dat hij op station Amsterdam-Centraal en luchthaven Schiphol was geweest. Waarom de man in Amsterdam was, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat hij de afgelopen twee dagen heeft gedaan. Zie ook: Politie zoekt vermiste Arnhemmer