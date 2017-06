'Zolang ze de lunchpakketjes hier niet opeten, zijn ze welkom'

RUURLO - Met de komst van een tweede vestiging van museum MORE in kasteel Ruurlo verwachten de VVV en de lokale middenstand dat er meer toeristen naar Ruurlo komen. In Gorssel is het museum voor modern realisme een ware magneet gebleken.

In kasteel Ruurlo opent volgende week die tweede locatie van MORE. Hans en Monique Melchers brengen hier hun collectie onder van de werken van Carel Willink. Het kasteel, sinds 2013 eigendom van Melchers, en het omliggende park zijn grondig gerestaureerd. Volgende week opent Pieter van Vollenhoven het museum, maar wij mochten al een kijkje nemen.

'Centjes erbij'

Bakkersvrouw Sandra Terbogt houdt al rekening met meer klanten dankzij het museum. Ze heeft daarom haar bakkerszaak alvast uitgebreid met een lunchroom: 'Met het aantal bezoekers dat Gorssel heeft denken we toch dat we een hoop centjes erbij krijgen.' Bed&Breakfast-eigenaar Frank Schotel: 'Ik denk dat het tientallen overnachtingen meer zal opleveren.' Opticiën Sven Bonsel: 'Het museum is goed voor ons dorp, dat geeft meer reuring, het is voor ons allemaal goed.'

Veel bezoekers

Voorzitter van de VVV Ruurlo, Rene Swienink hoopt dat de komst van het museum in Ruurlo het toerisme een impuls geeft. 'In Gorssel hebben ze goed gemerkt dat het museum heel veel bezoekers trekt. Daar hebben bijvoorbeeld de ondernemers hun omzet met 25 tot 30% verhoogd.'

Dagjesmensen

Artistiek directeur van Museum More Ype Koopmans verwacht wel dat de bezoekersaantallen minder indrukwekkend zullen zijn dan die van de vestiging in Gorssel, want in Ruurlo is de collectie kleiner. Ook ligt het museum niet in het centrum, zoals in Gorssel, maar daarbuiten. Koopmans verwacht dat in Ruurlo een ander soort publiek het museum zullen bezoeken, dus geen kunstminnaars pur sang, maar dagjesmensen. En dat vindt Koopmans geen probleem: 'Zolang ze hun lunchpakketjes niet mee naar binnen nemen, zijn ze hier welkom.'

In kasteel Ruurlo zullen altijd minstens 45 werken te zien zijn uit de Willink-collectie. Zo is het beroemde schilderij Portret van Mathilde te zien. Ook de bijzondere creaties van modeontwerper Fong Leng zijn te bewonderen. Zij was de vaste ontwerper voor Mathilde Willink.