Oplichters bellen namens Belastingdienst; 3,5 ton afgetroggeld

ARNHEM - De FIOD heeft een man (25) en een vrouw (22) uit Arnhem opgepakt die in totaal 3,5 ton buitmaakten met een babbeltruc. De twee deden zich telefonisch voor als medewerkers van de Belastingdienst of een deurwaarderskantoor en eisten geld van hun slachtoffers.

De Arnhemmers zouden volgens de opsporingsdienst van de Belastingdienst deel uitmaken van een goed georganiseerde groep. In de telefoongesprekken zeiden de oplichters dat er beslag gelegd zou worden als er niet direct geld werd overgemaakt.

Het geld diende tijdens het telefoongesprek te worden gestort op rekeningen van zogenaamde geldezels. Dat zijn meestal jongeren of verslaafden die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken voor criminele activiteiten.

Geld werd direct opgenomen

Nadat het geld digitaal was overgemaakt, werd het door handlangers direct contant gepind of gebruikt voor de aanschaf van elektronica. De groepering beschikt zowel over de pinpas als de pincode van de rekening van de geldezel.

De elektronica werd dezelfde dag teruggebracht en omgewisseld naar contant geld. Uit het onderzoek komt naar voren dat geldezels werden afgeperst/bedreigd met een vuurwapen als zij niet meewerkten.

De twee verdachten zijn donderdag aangehouden. De FIOD heeft die dag ook drie doorzoekingen verricht in woningen in Arnhem.