Nog steeds te veel 'giftreinen' door Gelderland

Foto: Wikipedia

ARNHEM - Er rijden nog steeds te veel goederentreinen met gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied in onder andere Gelderland. Zonder ingrijpende maatregelen gaan de overschrijdingen door, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.