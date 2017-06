Opruimen frituurvet op de weg in Velp kostte 20.000 euro

VELP - Het opruimen van het frituurvet in Velp heeft zo'n 20.000 euro gekost. Dat zegt woordvoerder Gerda Peters van de gemeente Rheden. Het bedrag wordt verhaald op de veroorzaker.

'Een gedeelte van het vet dat op straat lag, was ook in het asfalt getrokken. Alles moest daarom eerst gestoomd worden', begint Peters de optelsom. 'Daarna moest er een vacuümzuiger komen om alles eruit te zuigen. En het vet moest naar een chemisch bedrijf gebracht worden.'

Naast het asfalt moesten ook de kolken en putten uitgezogen worden door erkende bedrijven. 'En vergeet niet de kosten voor de extra verkeersregelaars, die het verkeer moesten regelen. Al met al een aardige kostenpost dus.'

Honderd liter vet

Het frituurvet kwam uit een vat dat werd vervoerd door een bestelbus. Door nog onbekende oorzaak viel het vat om en kwam zo'n honderd liter vet op de weg terecht. Het vet lag onder meer op de Hoofdstraat en de President Kennedylaan, die daardoor spekglad waren geworden. Meerdere fietsers gingen onderuit.

De Hoofdstraat was de hele dag afgesloten en het centrum van Velp was door dit ongelukje slecht bereikbaar. Alle smurrie was rond 20.30 uur van de weg. Daarna kon het verkeer pas weer door het centrum rijden.

