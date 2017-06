Kamervragen over noodlijdende Sint Maartenschool

UBBERGEN - Tweede Kamerlid Lisa Westerveld heeft Kamervragen gesteld over de Sint Maartenschool in Ubbergen. Die noodlijdende school krijgt geen geld meer voor de zorg voor hun leerlingen, maar werd gered door een externe financier.

Westerveld wil onder andere dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de Tweede Kamer informeert over de beoordeling van het plan dat de school heeft gestuurd naar zijn ministerie. Ook stelt de Nijmeegse politica van GroenLinks onder meer de vraag of er nog meer speciale scholen zijn waar deze problematiek speelt.

Volgens het Reglement van Orde van de Tweede Kamer moet de staatssecretaris de vragen binnen drie weken beantwoorden. Die termijn kan verlengd worden tot zes weken.

Bezuinigingen

Op de Sint Maartenschool zitten kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Door de invoering van de Wet passend onderwijs moet de school 1,9 miljoen euro bezuinigen.

De leerlingen hebben echter extra begeleiding nodig om goed te kunnen leren. Door de bezuinigingen is er alleen nog geld beschikbaar voor onderwijs. Het zorgbudget voor de leerlingen is daardoor flink afgenomen. Ook moeten er 50 van de 130 medewerkers weg.

Anonieme gift

De Algemene Onderwijsbond maakte begin juni bekend dat de noodlijdende school een anonieme gift had gekregen. Die gift voorziet voor een jaar in de zorgkosten. Hierdoor krijgt de school de tijd om een zorgcoördinator in te schakelen die zich met de aanvraag van het zorggeld gaat bezighouden.

