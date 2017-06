Verwarde Duitser dreigt met bom op station

ZEVENAAR - Op het station van Zevenaar is donderdagochtend een verwarde man aangehouden die riep dat hij een bom bij zich had.

De politie werd gewaarschuwd door getuigen, die zeiden dat de man dreigende taal uitsloeg. De ongewapende man kon uiteindelijk zonder problemen worden aangehouden.

Het gaat om een man met de Duitse nationaliteit zonder vast woonadres. Hij vertelde dat hij dronken op de trein was gestapt en er later uit was gezet.

De Duitser krijgt een proces-verbaal voor bedreiging en verstoren van de openbare orde.