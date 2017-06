Wageningen ruimt kunst op: bieden vanaf 1 euro

Een werk van M.A.P. Jeltma. Foto: Gemeente Wageningen

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen verkoopt zo'n 300 kunstwerken. Het gaat hierbij om objecten die ooit zijn aangekocht of die de gemeente cadeau heeft gekregen en waarvoor geen plek meer is in het nieuwe stadhuis.

Een aantal van deze kunstwerken is de afgelopen maanden door kunstenaars of hun erfgenamen teruggekocht. De rest is sinds donderdag te vinden op veilingsite catawiki.nl. Bieden kan al vanaf 1 euro. Drie veilingen Grote winst hoeft de gemeente niet te maken. Met de opbrengst worden de verkoopkosten betaald. Verder wordt een deel weggezet voor kunstwerken die wel in eigendom blijven. Er zijn de komende weken drie veilingen: 16 - 23 juni veiling I

23 - 30 juni veiling II

30 juni - 7 juli veiling III Van de kunstwerken die niet worden verkocht, wil de gemeente het materiaal zo veel mogelijk hergebruiken. Zie ook: de veilingssite