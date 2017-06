Postume erepenning voor Pieter van den Burg

TIEL - Pieter van den Burg, die 28 mei plotseling overleed, heeft donderdagavond de 'Erepenning der stad Tiel' gekregen. Het is de eerste keer dat de penning postuum is toegekend.

Burgemeester Beenakker overhandigde de erepenning aan de vrouw van Van den Burg. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering waarin werd stilgestaan bij het overlijden van Van den Burg. Zo is er ook een minuut stilte gehouden.

Grote verdiensten

Volgens de gemeente heeft Pieter van den Burg grote verdiensten gehad voor de gemeente en de gemeenschap van Tiel. Hij was van 2004-2007 en van 2009-2017 raadslid. Ook was hij voorzitter van de raadscommissie Bestuur.

Naast zijn politieke activiteiten was Van den Burg van jongs af aan actief op tal van cultureel/maatschappelijke gebieden in Tiel. Ook was hij voorzitter van voetbalclub TEC.

