Steeds minder WW-uitkeringen in Gelderland

ARNHEM - Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW-uitkeringen) in Gelderland blijft verder dalen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Eind mei hadden precies 44.486 Gelderlanders zo'n uitkering, ruim 2000 minder dan een maand eerder.

In vergelijking met mei 2016 is het aantal WW-uitkeringen zelfs met 16,7 procent gedaald. Vooral in de Achterhoek ging het hard met de daling. In Gelderland is de daling sterker dan gemiddeld, want in heel Nederland daalde het aantal uitkeringen in een jaar met 13,9 procent. Het UWV verwacht dat de dalende trend doorzet.

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt verwacht het UWV dat het aantal banen in het bijzonder in de financiële sector verder afneemt. Doordat steeds meer financiële diensten via internet worden aangeboden, zijn minder fysieke kantoren nodig.