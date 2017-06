OM: geen vervolging agente die verwarde man neerschoot

APELDOORN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de agente die in 2014 in Apeldoorn een verwarde man neerschoot, niet vervolgd wordt. Er zou sprake zijn geweest van noodweer, zegt een woordvoerder van het OM. De rijksrecherche oordeelde al eerder dat ze handelde uit noodweer.

De uitspraak is over twee weken.

Het schietincident was op 30 juli 2014. Die avond liep de verwarde man tierend door de Pieter Saenredamstraat in Apeldoorn. Hij ging een tuin van een hoekhuis binnen, waarna hij de bewoner die naar buiten kwam aanviel.

Paniek

De agente kwam op dat moment aanrijden en sommeerde de man te gaan liggen. Een getuige zei toen tegen Omroep Gelderland dat de agente in paniek raakte.

Ze wilde als waarschuwing in de lucht schieten, toen de man dreigend op haar af kwam lopen. Hierna schoot ze de man neer. Volgens omstanders raakte de agente de man in de schouder en in de borststreek.

Noodweer

De rijksrecherche deed in opdracht van het OM onderzoek naar het schietincident en oordeelde later dat de agente had gehandeld uit noodweer. Ze werd toen ontslagen van rechtsvervolging.

De man ging in beroep tegen deze uitspraak. Het gerechtshof oordeelde dat het OM de agente alsnog moet vervolgen, zodat de rechter kan oordelen of ze al dan niet uit noodweer handelde.

