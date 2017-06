Kwaksmölle opgelucht na deal met gemeente

ULFT - Na een strijd van drie jaar heeft een groep inwoners van Varsseveld een deal gesloten met de gemeente Oude IJsselstreek om de Kwaksmölle over te nemen. Eerder vond de gemeente het aanbod van het dorpshuis niet origineel genoeg, maar een nieuw plan leidt eind juni toch tot een overdracht.

'Dat voelt geweldig, na 3,5 jaar onzekerheid heb je nu wel zekerheid en kun je bouwen', vertelt bestuurslid Petra Rutting van Stichting De Kwaksmölle opgelucht.

Rutting was een van de vrijwilligers die een lange strijd voerde met de gemeente. 'We bestaan al 45 jaar maar toch moesten we werken aan onze bestaansidentiteit. Ik hoop dat we er een keer om kunnen lachen, want het was wel hard werken.'

'Er ligt nu een beter plan'

De gemeente weigerde het pand twee jaar geleden over te doen naar de stichting omdat het plan van de Varssevelders niet origineel genoeg was. Tevens vroeg Oude IJsselstreek een bedrag van 70.000 euro voor de Kwaksmölle, terwijl de stichting niet meer dan 35.000 euro wilde betalen.

Uiteindelijk is de gemeente toch akkoord gegaan met een bedrag van 35.000 euro. ‘De cijfers lagen toen anders als het gaat om de exploitatie, nu hebben ze een beter plan gepresenteerd waarmee er meer zekerheid zit in de geldstromen. Daarmee hebben ze ons kunnen overtuigen’, verklaart wethouder Peter van de Wart de ommezwaai van Oude IJsselstreek.



Foto: REGIO8