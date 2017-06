Burgemeester West Maas en Waal geridderd bij vertrek na 18 jaar

BENEDEN-LEEUWEN - Burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal is donderdag bij zijn vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering, waarin de burgemeester afscheid nam van de gemeente.

De 61-jarige Steenkamp was de afgelopen 18 jaar burgemeester van West Maas en Waal. Steenkamp werd in 1991 op zijn 35e burgemeester van de Zeeuwse gemeente Hontenisse. Hij was toen een tijdlang de jongste burgemeester van Nederland.

Daarnaast was hij van 2001 tot 2008 voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Gelderland. Ook was hij vier jaar lid van het algemeen bestuurslid van de VNG.

Corry van Rhee is benoemd als waarnemend burgemeester. De verwachting is dat eind 2017 de nieuwe burgemeester wordt benoemd.