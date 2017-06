Gestolen spullen ontdekt na achtervolging crossmotor

NIJMEGEN - De politie heeft woensdagavond een bewoner van de Nijmeegse wijk Meijhorst aangehouden omdat hij een gestolen motor en verschillende onderdelen in zijn garagebox had liggen.

Aan het begin van de avond werd een motorcrosser gezien die door de wijk racete. Hij negeerde een stopteken en ging er hard vandoor. Het ging mis toen hij in botsing kwam met een snorfiets van de politie. Daarna vluchtte hij te voet verder.

Op aanwijzen van meerdere buurtbewoners ging de politie bij het woning aan de Meijhorst naar binnen. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder van de crossmotor niet in de woning zat en daar ook niet woont. Wel lagen in het huis en in de garage een gestolen motor en motoronderdelen. De bewoner is aangehouden, de spullen gaan terug naar de rechtmatige eigenaar.