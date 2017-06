Illegale kledinginzameling: drie aanhoudingen

BENEDEN-LEEUWEN - In Beneden-Leeuwen zijn dinsdag drie personen aangehouden die rondreden met 2000 kilo kleding, afkomstig uit kledingcontainers.

De politie zag een overbeladen bestelbus rijden die bovendien niet verzekerd was. In de laadruimte van de bus lag de kleding in zakken.

Geen vergunning

De 23-jarige bestuurder zei dat de spullen uit kledingcontainers afkomstig waren uit heel Nederland. Uit het navigatiesysteem bleek dat hij kort daarvoor in Lienden en Opheusden was geweest. Hij zou een vergunning hebben om daar kledingcontainers te plaatsen, maar volgens de gemeentes klopte dat niet.

Daarop werden de bestuurder en twee andere inzittenden aangehouden. Het gaat om een man van 21 en een vrouw van 19 jaar oud. Alle verdachten komen uit Maastricht. Ze worden verdacht van het stelen van kleren uit kledingcontainers of het plaatsen van containers voor het inzamelen van kleding zonder vergunning.

De bus, de kleding en de navigatieapparatuur zijn in beslag genomen.