Feest op school Borculo: alle 83 examenleerlingen geslaagd

Foto: ANP

BORCULO - Kan de tas aan de vlag of nog niet? Dat was voor veel examenkandidaten woensdag de grote vraag. Extra zuur is het als al je klasgenoten zijn geslaagd en jij in de zomer nog een 'her' moet maken. Op het AOC Oost in Borculo komt het niet zover, want daar kon bij alle 83 examenkandidaten de vlag uit.

Het AOC Oost is een vmbo-school voor leerlingen die interesse hebben in de groene wereld. Dat iedereen is geslaagd is een verrassing voor locatiedirecteur Julia Beernink, die vanzelfsprekend in haar nopjes is. 'Ik heb nog niet meegemaakt dat iedereen in het eerste tijdvak was geslaagd. En ik heb al best wel een lange carrière in het voortgezet onderwijs', vertelt ze op Radio Gelderland. Luister hier naar het gesprek met locatiedirecteur Julia Beernink: Maar wat is de verklaring voor dit resultaat? Beernink: 'Ik denk dat het komt door de grote betrokkenheid van alle partijen. De docenten en de conciërges, iedereen draagt bij aan het succes. En ik denk ook dat het komt door de goede samenwerking met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Maar uiteraard hebben zij zelf de topprestatie geleverd.' Zie ook: Uren wachten op het verlossende telefoontje: geslaagd? Vandaag de uitslag!

