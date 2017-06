Nijmeegse woonbotensoap sleept zich voort

NIJMEGEN - Alweer geen anker waar ze zich aan vast kunnen klampen, bleek tijdens een gemeenteraadsvergadering woensdagavond. De bewoners van woonboten aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen leven al jaren in onzekerheid over de plek waar ze wonen. Ze moeten er weg, zoveel staat vast, maar hoe en wanneer is volstrekt onduidelijk. Al jaren.

GroenLinks pleitte woensdagavond voor een onderzoek om te kijken of de woonboten toch niet kunnen blijven liggen, ondanks dat ze midden in een industriegebied dobberen. De motie van GroenLinks daarover werd weggestemd.

1449 dagen

Pepijn Boekhorst, de fractievoorzitter van GroenLinks, is teleurgesteld. 'Acht gezinnen die op een woonboot wonen in het Maas-Waalkanaal in Nijmegen, die mogen daar niet wonen volgens het bestemmingsplan. En die bewoners wachten al 1449 dagen op een oplossing. En ik schaam me dat we als gemeente Nijmegen die oplossing nog niet gevonden hebben.'

Erna Pestman, één van de woonbooteigenaren, barst na afloop van de raadsvergadering in tranen uit. 'Volkomen begrijpelijk', zegt Boekhorst. 'Stel je voor je woont in je huis. De gemeente bedenkt om wat voor reden dan ook: u mag niet meer in dat huis wonen, en je wacht al 1449 dagen - bijna vier jaar - waar moet ik dan gaan wonen?

Gedwongen verhuizing zelf betalen

Mevrouw Pestman en de overige woonboot-eigenaren hebben te horen gekregen dat ze moeten verhuizen naar De Kraaijenbergse Plassen in Cuijk. En dat ze die gedwongen verhuizing voor het overgrote deel zelf mogen gaan betalen. 'Dat kunnen wij niet,' reageert Pestman verslagen. 'Wij hebben allemaal een hypotheek op de boot, dus dat wordt héél lastig.'

Binnen de raad heerst verschil van inzicht of het nu wel of niet veilig is om midden in zo'n industriële omgeving te wonen. Het maken van een bestemmingsplan om te kijken of de woonboten wel kunnen blijven haalde het in een stemming niet. En dus is er weer een deur dicht.

'Nog langer wachten kunnen we hen echt niet aandoen'

Wethouder Velthuis begon zijn reactie veelzeggend met: 'Het is een, eh, lastig dossier.' Volgens de GroenLinks-fractievoorzitter Boekhorst zal Nijmegen nu haast moeten maken met de verhuizing naar Cuijk. 'En ik hoop dat mevrouw Pestman en al haar medebewoners daar niet drie jaar of nog langer op hoeven te wachten. Want dat kunnen we die mensen echt niet aandoen.'

De woonbootbewoners zijn ondertussen niet alleen verdrietig maar ook heel kwaad. Pestman: 'Ja, wij zijn heel boos eigenlijk, natuurlijk.'

Maar naar het zich nu laat aanzien laat de gemeente ze nog langer in het ongewisse dobberen. 'Ja,' verzucht Pestman. 'Nog langer dan lang.'

Reportage oktober 2016:

Zie ook: