Vocht, schimmel en ratten: huurders klagen over achterstallig onderhoud

NIJMEGEN - Huurders van de Nijmeegse wijk Zwanenveld hebben handtekeningen opgehaald omdat ze van hun woningvereniging Portaal eisen dat er zo snel mogelijk iets aan hun woningen wordt gedaan. De bewoners hebben last van vochtplekken, schimmel en ratten.

Rachida El Ayadi wijst op het raamkozijn in de slaapkamer van haar dochter. 'Dit heb ik al een paar keer overgeschilderd, maar iedere keer komt het vocht er weer doorheen', klaagt ze. Op zolder is het volgens haar al niet veel beter. 'Mijn dochter is vijftien en wilde hier graag slapen, maar het is hier gewoon te koud.'

Ook buiten is het volgens de buurtgenoten niet in orde. Zo zien zij regelmatig ratten in hun achtertuin.

Handtekeningenactie

Rachida heeft Portaal al een aantal keren gebeld, maar tot nu toe gebeurde er niets. En ze is niet de enige. Ook haar buurtgenoot Melat Abewaw klaagt over de staat van haar woning van Portaal.

Marloes Piepers van de SP ontdekte onlangs dat veel huurders ontevreden zijn met de staat van hun woning. Ze organiseerde daarom een handtekeningenactie. Van de 270 huishoudens hebben inmiddels zo'n 160 mensen hun handtekening gezet. Eind deze maand worden die handtekeningen aangeboden aan Portaal.

'SP is gelijk campagne gaan voeren'

Simon de Ridder van Portaal is onaangenaam verrast door de actie. 'De SP heeft ons helemaal niet benaderd en wij vinden het toch echt wel normaal dat als je in een professionele relatie met elkaar omgaat... dat als je ergens zorgen over hebt, dat je dan eerst degene even belt en vraagt hoe het zit. Dat is hier niet gebeurd, de SP is gelijk campagne gaan voeren.'

Als de SP wel eerst bij Portaal had geïnformeerd dan hadden ze te horen gekregen dat het onderhoud van de woningen gepland staat voor 2018/2019. Dat lijkt misschien laat, maar volgens De Ridder kan het niet eerder. 'Dit soort woningen hebben we heel veel en die zijn we ook in Nijmegen op verschillende plekken aan het opknappen en dat kunnen we gewoon niet allemaal tegelijkertijd doen.'

'Wat betreft de ratten hebben bewoners eigen verantwoordelijkheid'

Wat betreft de ratten verwijst Portaal naar openbaar afvalbeheerder DAR en de gemeente. Bovendien hebben de bewoners hier volgens De Ridder ook een eigen verantwoordelijkheid.

'Het is hier een vochtig gebied er is veel water. Maar ratten komen pas naar bewoond gebied met mensen als daar ook echt wat te halen valt qua eten. En misschien moet u zelf even een rondje maken door de buurt, dan zult u zien dat er ook afval ligt en dat is waar bewoners zelf iets aan moeten doen.'