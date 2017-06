Arbeidsconflicten kostten Zevenaar ruim 2,8 miljoen euro

ZEVENAAR - De meerdere langdurige arbeidsconflicten waar de gemeente Zevenaar de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad, hebben ruim 2,8 miljoen euro gekost. Er is veel misgegaan bij personeelszaken en ook nu kan er nog veel verbeterd worden. Dat staat in het rapport van de raadsenquête die is gehouden om het vroegere en huidige personeelsbeleid te onderzoeken.

Woensdagavond heeft de enquêtecommissie het rapport aan de gemeenteraad gepresenteerd. Volgens voorzitter Fred van Dijk hebben meerdere mensen bij de gemeente Zevenaar in het verleden te maken gehad met arbeidsconflicten. Hij wil niet precies zeggen hoeveel zaken aan het licht zijn gekomen. 'Maar het zijn er meer dan gebruikelijk', aldus Van Dijk.

Geen excuses

Er zijn zaken aan het licht gekomen waarbij mensen zwart werden gemaakt en weg werden gepest. 'Behalve dat dit heel veel geld heeft gekost, is dit ook heel pijnlijk voor de mensen die het betreft, bovendien hebben ze vrijwel nooit een excuses gehad, dat is heel kwalijk.'

Eén van die oud-personeelsleden is Paul Kemperman. 'Ik moest wel even een traantje wegpinken toen ik dat hoorde, want inderdaad een excuus heb ik nooit gehad.' Kemperman werkte 35 jaar voor de gemeente Zevenaar, maar belandde na een langslepend conflict op straat. Hij strijdt ook nu nog voor zijn gelijk.

Hoge werkdruk en angstcultuur

Op de afdeling personeelszaken is de werkdruk altijd hoog geweest. Zo hoog, dat voor zaken als functioneringsgesprekken geen tijd was. Ook blijkt dat door leidinggevenden en de eindverantwoordelijke weinig daadkrachtig werd gehandeld. Dit had als gevolg dat arbeidsconflicten in meerdere gevallen volledig uit de hand liepen.

Voormalig burgemeester Jan de Ruiter heeft hierin ook steken laten vallen. Hij wordt in het rapport omschreven als 'terughoudend en niet daadkrachtig.' Ook zou er ten tijde van de vorige gemeentesecretaris sprake zijn geweest van een angstcultuur.

Verbetering nodig

Uit het rapport blijkt dat die situatie iets is veranderd, maar dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn. Van Dijk: 'De theorie van hoe het moet is er wel, maar nu moet het nog in de praktijk worden gebracht.'

Bovendien benadrukt Van Dijk dat de problemen vooral zijn ontstaan na de fusie van de gemeente Zevenaar met de gemeente Angerlo. Dus iedereen moet, nu er weer een fusie aankomt met de gemeente Rijnwaarden, alert zijn.

Toekomst

Directe aanleiding voor de enquête waren twee uitspraken van de rechter in 2015. Geoordeeld werd dat de gemeente in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld. Deze zaken werden aangespannen door oud-medewerkers die zeggen dat ze onder meer geïntimideerd en gepest zijn.

Op 22 juni wordt het rapport besproken door de gemeenteraad. Dan zal mogelijk duidelijk worden welke gevolgen dit rapport heeft voor de gemeente en het college.