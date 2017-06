Filmster-koekoeksjong geringd: nu al groter dan z'n 'ouders'

OOIJ - Z'n stiefbroer of -zusje heeft hij inmiddels genadeloos over de rand van het nest geknikkerd. Het koekoeksjong dat live voor het oog van een webcam geboren werd in de Ooijpolder. Woensdag is de brutale vogel geringd.

Negen dagen oud is hij nu. En de vogel steekt nu al met kop en schouders uit boven zijn 'ouders'. Een koekoek legt zijn ei in het nest van een andere vogel. In dit geval de karekiet. 'Dat beeld wordt alleen nog maar gekker', lacht boswachter Thijmen van Heerde.

Wereldpremière

Het is voor het eerst in de hele wereld dat een koekoek live voor de camera uit het ei kroop. 'Een wereldpremière. En dat gewoon in de Ooijpolder!', jubelt de boswachter. Dat gebeurde op maandagmiddag 5 juni. Sindsdien zijn er steevast honderden mensen die naar het wel een wee van papa en mama karekiet kijken die nog steeds menen dat ze voor hun eigen kindje zorgen, maar zich inmiddels rot vliegen om de snavel van het hongerige koekoeksjong te vullen.

Toen het vogeltje werd geboren lag er nog een ei van een echte karekiet in, en dat is ook uitgekomen. Maar nu zit de jonge koekoek alleen op het nest. Het overboord kieperen van het karekietenbroertje of -zusje is niet geregistreerd. Van Heerde: 'Het kan natuurlijk een keer in het donker van de nacht gebeurd zijn. En de camera is ook een paar keer uitgevallen toen de WiFi-verbinding het af liet weten.'

In zwembroek, gewapend met bamboestok

Voor de vinder van het nest Bram Ubels is het ook een persoonlijk feestje. In 2007 speurde hij voor het eerst in zwembroek en gewapend met bamboestok een rietkraag af, op zoek naar zijn eerste karekietennestje. Het koekoeksei dat hij daar in vond, was zó fascinerend voor hem dat hij er altijd naar is blijven zoeken. Nu, tien jaar later, is deze enige parasitaire vogel van Nederland live voor de camera te bewonderen.

Dat de koekoek tot hij uitvliegt op beeld gevolgd kan worden en nu ook geringd is, is niet onbelangrijk, zegt de boswachter. 'We weten nog weinig van de koekoek. Op deze manier kunnen we meer leren over deze bijzondere vogel. '

Zie ook: