VIDEO: Zo breng je kuikens veilig naar de sloot

ULFT - Een eend en negen kuikens in de tuin, maar geen water in de buurt voor de beestjes om in te zwemmen. Wat doe je dan? Frans Rooding uit Ulft weet hier wel raad mee. Hij assisteert moedereend elk jaar door de kuikens in een emmer veilig naar de sloot te brengen.

Negen kuikens zijn er dit jaar in de achtertuin van Frans geboren. En er zijn er meer op komst, want moedereend heeft weer eieren gelegd. 'Het is vorig jaar begonnen. Toen kwam ik thuis en zag ik ineens een nest in de tuin', legt de Ulftenaar uit.

Dit jaar was de Achterhoeker voorbereid op een eventuele eendenfamilie. Maar moedereend was tot voor kort nergens te bekennen. 'Onlangs ging ik het gras maaien en kwam ze toch ineens onder de struiken vandaan. Mevrouw had een ander plekje uitgezocht.'

Geen water in de tuin

Toen de eieren uitkwamen, stond Frans voor hetzelfde probleem als vorig jaar: hij heeft geen water in de tuin waar de eendjes kunnen zwemmen. De sloot ligt een eindje bij zijn woning vandaan. De route ernaartoe is niet veilig voor de eendenfamilie, want honden en katten liggen constant op de loer.

Maar daar heeft Frans wat op bedacht. 'Ik stop de eendjes in een emmer en loop vervolgens achteruit, onder luid gekwaak van moedereend, met ze naar de sloot. Daar worden vader, moeder en de kinderen met elkaar herenigd', besluit de dierenvriend.

