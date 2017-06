VIDEO: Jong gezin in angst na woningoverval: 'Ik wil hier niet meer slapen'

ARNHEM - Ze zijn nog helemaal in shock en bang om in hun eigen huis te zijn; Mascha en Patrick werden in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer van een brute woningoverval.

Drie overvallers kwamen rond 3.15 uur het rijtjeshuis aan de Emily Brontësingel in Arnhem binnen. 'Ze zijn onze woning binnengekomen via de achterdeur. Eerst hebben ze het voor geprobeerd', vertelt Mascha. Zij werd al eerste wakker en wekte daarna haar vriend.

Met vuurwapen in gezicht geslagen

'Voordat we het door hadden, stonden ze alle drie in de slaapkamer. De man die als eerste binnenkwam, drukte eigenlijk meteen mijn keel dicht. Ze wilden geld', blikt Mascha terug.

Haar vriend Patrick probeerde ondertussen overeind te komen, maar werd door een van de andere mannen met de achterkant van een vuurwapen in het gezicht geslagen en vervolgens in zijn gezicht geschopt. Het waren angstige momenten, want in de kinderkamer lag hun negen maanden oude dochtertje.

Zonder buit

Patrick wist zich uiteindelijk uit de voeten te maken. Hij sprong de trap af en rende de voordeur uit in de hoop dat de overvallers achter hem aan zouden gaan. En dat gebeurde ook.

De overvallers vertrokken zonder buit. Patrick en Mascha vertellen dat ze ook helemaal geen geld in huis hebben. 'Ja 4,30 euro contant. Verder hebben we helemaal geen kluis, helemaal niks in huis.'

Bang

Door de gewelddadige overval zijn Patrick en Mascha bang. 'Ik wil hier niet meer slapen eigenlijk', zegt Mascha.

Waarom juist zij het doelwit waren van de criminelen blijft gissen. Mogelijk omdat Patrick samen met zijn vader een succesvol glazenwassersbedrijf heeft. 'Dat is de enige link die ik kan leggen', zegt hij. 'Mensen betaalden vroeger altijd heel veel contant. Maar tegenwoordig is dat niet meer. De meeste mensen maken het over. Dus wij lopen nooit met veel geld op zak.'

Patrick maakt zich nu veel zorgen. 'Vooral om mijn vriendin en kind. Die horen veilig te zijn', zegt hij. Zijn vader heeft op Facebook een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van deze overval.

