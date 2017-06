Starende man alsnog van straat

DOETINCHEM - De man die in het centrum van Doetinchem mensen lastigviel door naar hen te staren, is ondergebracht bij een zorginstantie. Dat meldt wijkagent Mikel Kleinpenning.

Een inwoonster van Doetinchem plaatste dinsdag een bericht op Facebook over wat ze een week eerder in de binnenstad had meegemaakt. Een jongeman in een zwart pak met een rode stropdas liep achter de vrouw en haar kinderen aan en bleef hen strak aankijken.

Uit reacties op het bericht bleek later dat meer mensen door hem waren lastiggevallen. De politie wist om wie het ging, maar kon weinig doen omdat hij geen strafbaar feit had gepleegd. De jongeman stond al onder toezicht van enkele zorginstellingen.

Zie ook: Starende man in net pak veroorzaakt onrust