Cao-akkoord voor medewerkers Holland Casino Nijmegen

NIJMEGEN - Holland Casino en de vakbonden FNV, De Unie en ABO hebben een akkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige cao. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over loon, aanpassing van de seniorenregeling en de werkgelegenheid.

Het staatsgokbedrijf en de vakbonden lagen al bijna een jaar met elkaar overhoop. Vorige week werd nog in het hele land gestaakt. Ook medewerkers van de Nijmeegse vestiging legden het werk neer. De bonden eisten een betere cao dan Holland Casino in eerste instantie wilde bieden. Het personeel wilde vooral meer zekerheid met het oog op de aanstaande privatisering van het bedrijf. Zie ook: Medewerkers Holland Casino Nijmegen staken opnieuw

