Nepagenten babbelen zich naar binnen bij ouderen

WAGENINGEN - Een 79-jarige man en een 94-jarige vrouw uit Wageningen zijn woensdagmiddag beiden het slachtoffer geworden van babbeltrucs. Twee mannen kwamen aan de deur en deden zich voor als politieagenten.

De twee mannen wisten zich bij de 78-jarige man aan de Haverlanden naar binnen te praten en bestolen hem onder anderen van zijn portemonnee. Bij de 94-jarige vrouw aan de Diedenweg kwamen ze ook binnen, maar namen ze waarschijnlijk niets mee. Ook bij een woning aan de Hamelakkerlaan werd aangebeld.

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

Signalementen verdachten

Een van de nepagenten is een blanke man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij heeft grijzig donkerblond haar dat naar achteren is gekamd. De man droeg die dag een spijkerbroek en een jas en is ongeveer 55 jaar oud.

De andere nepagent is een blanke man van ongeveer 1.60 meter lang. Hij is kalend en heeft rossig haar aan de zijkanten van zijn hoofd. Hij droeg een spijkerbroek en een zwarte jas en is tussen de 50 en 55 jaar oud.

