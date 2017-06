Vader meisje van Nulde woest over boek waarin haar dood wordt beschreven

PUTTEN - De vader van Rowena Rikkers, het meisje van Nulde, eist dat een boek waarin over de dood van zijn dochter wordt geschreven direct uit de handel wordt gehaald.

In het vorige week verschenen boek Echte Misdaad van Simon Vuyk vertelt de advocaat van de stiefvader van Rowena over haar dood. Stiefvader Mike J. is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor haar gewelddadige dood.

Vader Rowena is woest

Vader Martin Huisman is 'woest' over het hoofdstuk waarin de advocaat van J., vanuit perspectief van de stiefvader, over zijn dochter praat. 'De nabestaanden vinden dat de stellige uitlatingen uit het boek onjuist zijn en niet gebaseerd op de feiten. Ze eisen van de uitgever daarom een rectificatie en dat het boek uit de handel wordt gehaald', zegt hun advocaat Sébas Diekstra.

Rowena Rikkers stierf in 2001 op vierjarige leeftijd nadat ze stelselmatig was mishandeld.

