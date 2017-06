Van Wolfswinkel naar Basel: 'Ooit keer ik terug'

ARNHEM - Na het winnen van de KNVB-beker riep de 28-jarige Van Wolfswinkel meerdere malen dat hij met Vitesse graag Europa in zou willen. 'Er moet wel iets heel moois komen als ik hier vertrek. In principe blijf ik, maar je weet het nooit in voetbal', zei de Woudenberger onder meer na het succes.

Zes weken later maakt Van Wolfswinkel toch weer een mooie transfer. FC Basel wordt zijn nieuwe werkgever. Hij tekent in Zwitserland voor drie jaar en gaat zelfs Champions League spelen. 'Dat heb ik nog nooit gedaan, het is een topclub die ook het afgelopen seizoen weer de beker en de titel heeft gewonnen. Ik kreeg al snel het goede gevoel en het vertrouwen.

Toch wimpelde Van Wolfswinkel ook veel clubs af. 'Ik zit hier echt op mijn plek en dus wat het best lastig. Ik kon bijvoorbeeld ook naar clubs in de middenmoot van Spanje, maar dat is niet wat ik wil. Veel clubs heb ik afgezegd, maar Basel werd een ander verhaal.'

Link met Zwitserland

Na Saint Etienne in Frankrijk, Sporting Lissabon in Portugal en Norwich City in Engeland, verhuist Van Wolfswinkel nu naar Zwitserland waar zijn schoonvader Johan Neeskens al jaren woont en ook zijn vrouw leerde kennen. De vriendin van Ricky, Bianca is dus half Zwitsers. 'Dat zijn extra mooie bijkomstigheden, maar daarvoor maak ik geen beslissing. Het is toevallig dat het nu zo dichtbij is', lacht Van Wolfswinkel die net terug is van een vakantie in Portugal.

'Ik ben realistisch', vervolgt de spits die er in de eredivisie 20 maakte voor Vitesse en met twee goals ook AZ velde in de bekerfinale. 'Ik weet dat ik in de grote competities bij clubs die voor de prijzen strijden, niet ga spelen. Dus kom je terecht in andere landen. De Zwitserse competitie is 'niet enorm hoog aangeschreven, maar Basel is daarin wel een uitschieter', weet Van Wolfswinkel.

Dank aan Vitesse

De spits zegt Vitesse veel dank te zijn verschuldigd. 'De mensen en vooral mijn ploeggenoten hebben alles gedaan om mij te laten presteren. Het was een geweldig jaar en de beker winnen is het hoogtepunt in mijn carrière. Ik snap ook dat supporters zeggen waarom ga je weg? Je bent hier thuis en dan kan ik ook niet veel zeggen. Veel mensen zullen het er misschien niet mee eens zijn. Dat mag ook. Vitesse heeft mij teruggehaald en er zit nog veel rek in deze selectie. Maar ik zie veel in deze stap en daarom ga ik na een jaar al weer weg.

Van Wolfswinkel zegt een terugkeer, het zou de derde zijn, zeker niet uit te sluiten. 'Wie weet ben ik over een paar jaar weer hier. Vitesse is mijn thuis geweest. Ja hoor, ik zie mezelf zeker terugkeren. Ik wens Vitesse ook het allerbeste en ben iedereen heel dankbaar.