Gynaecoloog Radboudumc had seks met patiënte in behandelkamer

NIJMEGEN - Een 42-jarige gynaecoloog wordt mogelijk geschorst omdat hij tijdens zijn opleiding in het Radboudumc een seksuele relatie had met een patiënte. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan dit niet door de beugel.

De vrouw onthulde vorig jaar dat ze in 2009 tijdens haar zwangerschap regelmatig seks had met de arts in opleiding. Dit gebeurde in de behandelkamer van het Nijmeegse ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het Radboudumc werd het ziekenhuis in 2015 op de hoogte gesteld van de zaak en is de arts niet meer werkzaam bij hen.

De patiënte en haar partner waren bij de gynaecoloog in behandeling wegens vruchtbaarheidsproblemen. De vrouw raakte uiteindelijk spontaan zwanger maar was inmiddels tot over haar oren verliefd op de arts.

'Arts in de fout'

Na de behandeling zocht de zwangere vrouw weer contact met de arts en hadden zij afspraakjes. De inspectie betoogde woensdag bij het regionaal tuchtcollege in Eindhoven dat de arts de fout in is gegaan en de verleiding had moeten weerstaan.