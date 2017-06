Haal de opblaasflamingo maar uit de kast: zondag 30 graden

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Het wordt dit weekend prachtig weer in Gelderland. MeteoGroup in Wageningen verwacht dat de temperaturen zondag zelfs oplopen tot 30 graden. Tijd dus om ijsjes in de vriezer te leggen en de opblaasflamingo weer uit de kast te trekken.

Vandaag wordt het met een graad of 25 ook al heel aangenaam voor wie van warme temperaturen houdt. 'Er komt echter bewolking aan, waardoor er in de loop van de dag lokaal een bui kan vallen', waarschuwt weervrouw Margot Ribberink op Radio Gelderland. Het lekkere weer is voor openluchtzwembaden in de regio reden om extra lang open te gaan. Zo gaat De Hangmat in Rheden vanmiddag extra open, tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Mede door de bewolking krijgen we vrijdag te maken met een kleine terugval: het wordt dan niet warmer dan 19 graden. Zondag tropisch 'In het weekend gaat de zon pas echt zijn best doen', zegt de weervrouw. 'Op zaterdag wordt het door wat stapelwolken nog 24 graden, maar zondag is er geen wolkje meer aan de lucht en kan het op sommige plaatsen wel 30 graden worden', voorspelt ze. Dit tropische weer houdt aan tot na het weekend: ook maandag en dinsdag belooft het nog flink warm te worden.