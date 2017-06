Vrije dag Duitsers, files op de A12 richting het westen

Foto: ANP

BABBERICH - Het is vanochtend extra druk op de A12 van de Duitse grens naar het westen. Dat was al voorspeld door de ANWB en de Verkeersinformatiedienst, want de Duitsers hebben vandaag Sacramentsdag. Voor veel van onze oosterburen reden om er een lang weekend tussenuit te gaan.

Dat zorgt voor drukte op de A12 tussen de grens en Duiven. Rond 10.45 uur stond het vast over 8 kilometer, een vertraging van zo'n 26 minuten. Ook rond knooppunt Waterberg is het druk. Favoriete bestemmingen van de Duitsers zijn de Veluwe, de kust, Friesland en de Waddeneilanden. Rond het middaguur keert de rust weer terug op de weg, verwacht de ANWB.