Wie heeft mijn zoon en gezin overvallen? Vader beloont gouden tip met 5000 euro

ARNHEM - Patrick Baart heeft op Facebook een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van de gewelddadige overval van dinsdagnacht in Arnhem. Drie mannen drongen daarbij de woning van zijn zoon aan de Emily Brontësingel binnen.

'5000 beloning voor degene die mij de drie namen kan geven die vannacht mijn zoon, schoondochter en kleindochter in huis hebben overvallen! Graag mij benaderen in een persoonlijk bericht, zodat ik deze namen door kan geven aan de politie', valt er onder andere te lezen in het bericht van de Arnhemmer.

Bedreigd en mishandeld

De overval was rond 03.30 uur. De drie mannen drongen het huis binnen toen de drie bewoners lagen te slapen. De vader van het gezin werd wakker en vervolgens met een wapen bedreigd en mishandeld. Hij wist uiteindelijk te ontkomen en de woning uit te rennen.

De drie overvallers verlieten daarop zonder buit het huis en reden weg in een donkerblauwe auto, mogelijk een stationcar.

De politie zoekt getuigen en hoopt dat mensen de wagen van de overvallers hebben gezien.

