Losgebroken hond bijt vrouw in been

'T LOO - Een 19-jarige vrouw uit 't Loo (gemeente Oldebroek) is woensdag gewond geraakt, nadat ze werd aangevallen door een hond.

Het slachtoffer liet 's ochtends haar eigen hond uit, toen op het erf waar ze langsliep een andere hond losbrak. Beide dieren raakten daarop met elkaar in gevecht.

Naar de huisarts

Toen de vrouw zag dat haar eigen viervoeter gewond raakte, sprong ze ertussen. De losgebroken hond beet haar daarop in een van haar benen. Het slachtoffer raakte daardoor gewond en is later voor behandeling naar de huisarts gegaan.

De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.