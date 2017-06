Jip en Janneke leiden bezoekers naar parkeerhavens

Foto: Gemeente Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De parkeerhavens aan de Hogeweg in Zaltbommel worden komend najaar aangeduid met afbeeldingen van Jip en Janneke. Het is een eerbetoon aan illustratrice Fiep Westendorp. Zij werd 101 jaar geleden in Zaltbommel geboren.

De Hogeweg loopt parallel aan de Jip en Jannekelaan. Omdat die straat erg lang is, kunnen bewoners aan de hand van afbeeldingen op de bordjes gemakkelijk aangeven welke parkeerplaats in de buurt van hun woning is. Bezoekers hoeven zo niet te zoeken. Wethouder Looijen is enthousiast: 'Dit is niet alleen leuk maar ook handig. Zo weten bezoekers welke parkeerplaats ze moeten hebben om zo dicht mogelijk bij de plaats van hun bestemming te parkeren.'