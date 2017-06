Rivierengebied zet vaart achter snel internet

KAPEL AVEZAATH - De gemeenten in de Regio Rivierenland willen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar beginnen met de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. Zo'n 12.500 aansluitingen in het buitengebied kunnen van die snelle internetverbinding profiteren. Zij zijn nu nog afhankelijk van een veel langzamere telefoonkabel.

Uit onderzoek van Regio Rivierenland blijkt dat op bijna de helft van alle adressen in de regio al een glasvezelaansluiting aanwezig is. Die is aangelegd door commerciële partijen. Maar zo'n 12.500 adressen in het buitengebied hebben alleen toegang tot het telefonienetwerk. Dat netwerk biedt volgens Regio Rivierenland op termijn onvoldoende kwaliteit.

Langer thuis

Snel internet is natuurlijk ideaal voor het gebruik van social media en het kijken van films. Maar een goede internetverbinding is ook belangrijk voor bijvoorbeeld zorg op afstand, wat het mogelijk maakt om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook veel ondernemers in het buitengebied hebben er belang bij. Snel internet wordt dan ook gezien als een noodzakelijke basisvoorziening.

Omdat binnen drie jaar nog geen oplossingen van marktpartijen worden verwacht, willen de tien gemeenten in de regio gezamenlijk een glasvezelnetwerk aanleggen. Alleen adressen waar dit volgens de wet- en regelgeving is toegestaan worden op dit netwerk aangesloten. Commerciële partijen kunnen vervolgens via dat glasvezelnetwerk hun diensten aanbieden.

40 miljoen

De komende maanden wordt onderzocht of er voldoende animo is onder de inwoners in het buitengebied. Regio Rivierenland belooft dat er geen toeslag voor het buitengebied komt. Vervolgens nemen de gemeenteraden in de deelnemende gemeenten eind dit jaar een definitief besluit over de aanleg van het glasvezelnetwerk dat in totaal zo'n 40 miljoen euro gaat kosten. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 moet dan de aanleg beginnen.