Brand in aanleunwoning Apeldoorn

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In Apeldoorn brak woensdagmiddag brand uit in een aanleunwoning aan de Imkersdreef. Rond 14.00 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland via Twitter.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer blust na. De brandweer hield er vlak na het uitbreken van de brand rekening mee dat er nog iemand in het huis was. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.